Primi passi da sindaco: Saia riceve gli esponenti dell’Olympia Agnonese e del Gal Alto Molise

Ha ufficialmente preso il via l’esperienza amministrativa del gruppo di Nuovo Sogno Agnonese guidato dal neo-eletto sindaco Daniele Saia.

La compagine amministrativa ha iniziato a muovere i primi passi. Nella Sala Giunta di Via Verdi sono stati accolti alcuni esponenti del settore dell’Olympia Agnonese. Il sindaco, durante l’incontro, ha discusso delle

problematiche relative a i giovani giocatori della sfera calcistica agnonese.

Sul versante tecnico del personale comunale Saia ha riassegnato le cariche dirigenziali.

«Per quanto riguarda la destagionalizzazione del turismo, si sta procedendo ad intensificare i rapporti con Nicola Caracciolo per raggiungere un ottimale adeguamento del cammino dei caracciolini. – si legge in una nota della maggioranza – La squadra amministrativa è già a lavoro sui tavoli operativi per quanto riguarda l’istituzione di nuovi eventi culturali. Inoltre, Saia e la sua squadra hanno ricevuto Mario Di Lorenzo e Serena Di Nucci, rispettivamente direttore e presidente del GAL Alto Molise, in modo da trovare strategie da mettere in campo in merito all’ambito faunistico, con particolare attenzione al bando a sostegno di interventi per avviare la filiera della carne di

cinghiale e per la riduzione dei danni da fauna selvatica».

