Primo caso Covid a Pescopennataro, Carfagna: «Basta illazioni e pettegolezzi»

«Confido che si evitino illazioni e speculazioni di qualsiasi genere, come pure che si eviti di chiedere che vengano divulgati maggiori dettagli che potrebbero compromettere il rispetto della privacy dei soggetti coinvolti, a cui dobbiamo solo essere vicini, nello spirito di comunità che da sempre ci contraddistingue».

Carmen Carfagna, sindaca di Pescopennataro, commenta così la notizia del primo caso accertato di Covid 19 nel piccolo centro montano dell’Alto Molise. «Il caso di positività presente nel bollettino dell’Asrem, il primo per il nostro Comune, riguarda una persona residente, ma da diverso tempo non presente sul territorio comunale. – spiega la sindaca – Siamo vicini a lei con tutto il nostro affetto e le auguriamo una pronta guarigione. Non abbassiamo la guardia, però, ed atteniamoci alle solite regole, specialmente nel prossimo periodo delle festività natalizie: distanziamento sociale, corretto utilizzo della mascherina, igienizzazione frequente delle mani, divieto di assembramenti soprattutto nei luoghi chiusi. Il rispetto delle regole di prevenzione rimane, al momento, l’unica arma per fronteggiare al meglio il diffondersi dell’epidemia».