Principio di incendio a Badia di Schiavi, Vigili del fuoco evitano danni

Un principio di incendio, prontamente domato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Gissi, ieri pomeriggio in frazione Badia di Schiavi di Abruzzo.

Una squadra di Vigili del fuoco ha operato, nel pomeriggio di ieri, in frazione Badia, sul territorio comunale di Schiavi di Abruzzo, dove era stato segnalato un incendio in campagna, ma a ridosso delle abitazioni. Provvidenziale l’intervento degli uomini del distaccamento di Gissi, coordinati sul posto dal caposquadra Maurizio Marcolongo, che con perizia e rapidità hanno domato le fiamme impedendone la propagazione verso l’area boschiva e soprattutto in direzione delle abitazioni. Sono in corso accertamenti in merito alle cause che hanno potuto innescare il focolaio.