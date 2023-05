Pro loco: passaggio del testimone alla presidenza, a Beppy Marinelli subentra Ilaria Di Somma

Una donna alla guida della Pro loco di Agnone. E’ Ilaria Di Somma che, nel segno della continuità, subentra all’avvocato Giuseppe Marinelli. E’ quanto stabilito dalle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali in seno alla storica associazione.

Con Di Somma a far parte del nuovo direttivo Maurizio Chiarizio (vice – presidente); Sonia Iacovone (segretaria), mentre Carmine Carosella, Pasquale Ionata e Mario Russo (consiglieri).

Il consiglio dei revisori dei conti sarà presieduto dal dottor Enzo Di Pasquo che si avvarrà di Mauro Marinelli e Livia Gallucci nelle vesti di consiglieri. Nei probiviri nominata Barbara De Paola presidente, Lucrezia Labbate e Fernando Sica quali consiglieri.

Adesso si attende l’indicazione da parte del Comune che dovrà nominare all’interno del sodalizio tre rappresentanti: due di maggioranza e uno di opposizione. Nel frattempo a Ilaria Di Somma arriva il buon lavoro da parte dell’amministrazione Saia.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare il presidente uscente Beppi Marinelli per l’impegno profuso al servizio dell’associazione – commentano da Palazzo Verdi -. A Ilaria Di Somma e al consiglio direttivo i migliori auguri, perché la Pro loco possa continuare ad essere punto riferimento nell’organizzazione di eventi e iniziative oltre che nella formazione dei nostri giovani nel campo dell’accoglienza. Reputiamo che il ruolo di coordinamento e promozione turistica svolto dalla Pro Loco resta essenziale per la vita del territorio. Ai nuovi eletti – concludono – tutto il nostro supporto”.