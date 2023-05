Progetto legalità, la consegna degli attestati presso la scuola allievi della Polizia

Questa mattina, presso l’Aula Magna della Scuola Allievi Agenti “G. Rivera” di Campobasso, alla presenza di autorità civili e militari del territorio, si è tenuta una cerimonia per la consegna degli attestati di partecipazione agli studenti del Liceo Artistico “G: Manzù” di Campobasso, che nell’ambito di un progetto di legalità in collaborazione con la Sezione Polizia Stradale di Campobasso hanno realizzato un murale nell’atrio dell’edificio che ospita gli uffici della Sezione, per celebrare i 75 anni della fondazione della Polizia Stradale.

Il progetto è nato a novembre 2022, nell’ambito delle iniziative per ricordare la particolare ricorrenza della Specialità della Polizia di Stato, con un accordo tra la Sezione di Campobasso e la Direzione Scolastica del liceo – che fa parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mario Pagano” diretto dal Professor Antonello Venditti – grazie al quale la Polizia di Stato ha effettuato lezioni di educazione stradale portando a scuola i contenuti del più che noto progetto Icaro mentre gli studenti hanno realizzato il murale, avvicinando i ragazzi al mondo della Polizia, in un contesto celebrativo che però guarda alla legalità ed ai valori del rispetto delle regole.

Nel mese di aprile è stata realizzata l’opera, anche grazie ai fondi messi a disposizione dell’istituto scolastico da parte di un noto produttore di pasta del territorio.

I riferimenti alla Polizia Stradale ed a tutta la Polizia di Stato, come alla città di Campobasso e al territorio della provincia sono al centro del murale, realizzato nell’atrio della Sezione della Polizia Stradale da 17 studenti coordinati dalla Preside del Manzù Professoressa Patrizia Oriente e da altri due docenti.

Al termine della cerimonia di consegna degli attestati è stato inaugurato il murale che le Autorità presenti hanno potuto ammirare nella sua completezza.