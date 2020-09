Protezione civile: 93mila mascherine per le scuole d’Abruzzo

«Ho visitato la centrale operativa della Protezione Civile che provvederà, il 24 settembre giorno in cui i nostri studenti torneranno a ripopolare gli istituti scolastici, alla distribuzione di 93mila protezioni individuali alle 450 scuole primarie e secondarie di primo grado. La Regione Abruzzo dopo essere intervenuta sul fronte della scuola in numerosi ambiti come la sanità e il trasporto pubblico adesso interviene per la consegna delle mascherine per tutte le ragazze e i ragazzi e per il personale scolastico per l’avvio in sicurezza delle lezioni a scuola» lo dichiara Pietro Quaresimale, capogruppo Lega Salvini Premier in Regione Abruzzo.

