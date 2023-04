Punizione a “foglia morta” alla Mario Corso, capitan Bottone agguanta il pari per gli Esordienti

Assenze pesanti, come quelle del capitano Rodolfo Comegna e di Enrico Di Carlo o dello stesso Matteo Tinaburri, hanno reso particolarmente impegnativa la trasferta di questa mattina, a Isernia, contro la società San Leucio B, per gli esordienti dell’Olympia Agnonese.

Mister Michelino Delli Quadri ha dovuto fare i conti con la ristrettezza della rosa, per le numerose indisponibilità dei suoi ragazzi, e con la necessità di schierare, quindi, una formazione ampiamente rimaneggiata. Il mediano Bottone schierato, per forza di cose, al centro della difesa; Di Primio e Mucilli a reggere i delicati equilibri del centrocampo e il quadrante offensivo affidato ai piedi di Cirulli, reduce tra l’altro da un affaticamento muscolare che lo ha costretto a chiedere la sostituzione anzitempo, e alle ripartenze di Pallotto.

Il primo tempo fila liscio, con le reti inviolate. Nel secondo tempo il mister schiera un’altra formazione, con molti ragazzi al loro primo esordio. La squadra resiste come può fino all’ultimo agli assalti avversari, con uno strepitoso Francesco Ricci tra i pali che salva il risultato in più di un’occasione aiutato anche dalla traversa e dal palo, ma poco prima del fischio finale dell’arbitro va sotto di un gol. Secondo tempo archiviato sull’uno a zero per i padroni di casa.

Terzo tempo: il mister schiera la formazione iniziale, con qualche cambio obbligato e chiede il massimo sforzo per agguantare almeno il pareggio. Pareggio che arriva su calcio piazzato. Mattia Bottone tenta un’incursione palla al piede sulla tre quarti e viene messo giù dieci-quindici metri fuori dall’area avversaria. Lo stesso Bottone, oggi all’esordio con la fascia da capitano, va a calciare e opta per un tiro di sinistro. Ne viene fuori una punizione alla Mariolino Corso, a “foglia morta” come dicevano i grandi cronisti sportivi di una volta: la palla si infila dietro le spalle del portiere avversario e gli Esordienti dell’Agnonese acciuffano il pareggio esterno.