Altra vittoria dell’Agnonese di mister Fusaro che centra anzitempo la quota salvezza

Continua la salita verso l’alto della squadra dell’Olympia Agnonese, dei mister Fusaro e Dell’Oglio, che oggi ha battuto la tenace squadra del Gambatesa per 2-1, continuano così la scia positiva delle vittorie e scalando posizioni della classifica.

«La squadra dell’Olympia, molto concentrata, ha affrontato con grande rispetto la squadra avversaria che in queste ultime settimane si è rafforzata prendendo una serie di elementi di categoria perché crede ancora fortemente nella salvezza. – commentano dalla dirigenza della società sportiva agnonese – A fine gara tutta la dirigenza dell’Olympia, a partire dal presidente Mario Russo, si è detta soddisfatta per la vittoria e soprattutto per aver raggiunto anzitempo la quota salvezza prefissata all’inizio stagione. E adesso si pensa a migliorare sempre più la classifica».

Mister Fusaro soddisfatto, obiettivo salvezza centrato

Soddisfazione anche dello staff tecnico e dei mister per aver creato, con pochi mezzi, un «gruppo granitico di giovani vogliosi di apprendere e migliorarsi per fare un salto di categoria». In casa Olympia si pensa già a programmare la prossima stagione, con l’innesto di «altre persone che vogliono bene alla gloriosa Olympia» e per «riprendere la corsa per quelle mete e posizioni che spettano all’Olympia, maturate con i fatti e la serietà che hanno composto le diverse società negli anni».

Mister Antonio Dell’Oglio

Tornando alla partita odierna, le reti sono state realizzate dal bomber Di Ciocco e dall’ inossidabile bandiera Piergiorgio Litterio.