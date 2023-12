Quali sono le squadre più apprezzate dai tifosi italiani?

Il calcio, con i suoi 25 milioni di appassionati in Italia, è da decenni lo sport nazionale per eccellenza e coinvolge quasi la metà della popolazione. Approssimativamente, gli affezionati si suddividono per lo più in tre fazioni principali, con un terzo schierato a favore della Juventus, un terzo affezionato a Milan e Inter, e l’ultimo terzo distribuito tra le altre squadre sparse per lo Stivale.

La passione calcistica verso le squadre più blasonate d’Italia si riflette anche nei flussi delle scommesse sportive, dove le più giocate spesso coincidono con le più amate: bianconeri, rossoneri e nerazzurri, infatti, sono affiancati a Napoli, Roma e Lazio tra le squadre che ricevono maggiori attenzioni. Ma come è distribuito il tifo in Italia e in Molise? Andiamo subito a scoprirlo.

Lo scenario del tifo in Italia e in Molise

La Juventus è la regina d’Italia: con oltre 8 milioni di tifosi, i bianconeri guidati dal conte Max Allegri sono al vertice della classifica delle squadre più tifate d’Italia. La loro presenza è praticamente incrollabile nelle regioni del nord ovest, eccetto per la nativa Torino, dove il Toro detiene il primato. Il dominio bianconero si estende anche in regioni come l’Umbria, le Marche e quasi tutto il sud, abbracciando con forza anche il Molise.

Il motivo è sotto gli occhi di tutti: la Vecchia Signora è semplicemente la squadra italiana per antonomasia, la più vincente in Serie A e ultimamente ha sfruttato alla grande il filotto di 9 scudetti di fila, i quali sono stati un vero e proprio boost per l’acquisizione di nuove fette di tifoserie.

Il leggendario Milan resta sempre una forza e segue da vicino i bianconeri, con poco più di 4 milioni di tifosi: la sua supremazia si fa sentire soprattutto in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nonostante debba accontentarsi del secondo posto nella sua Lombardia d’origine, il Milan conserva il primato a Milano, dimostrando una fedeltà inossidabile da parte dei suoi sostenitori.

Dopo un periodo di flessione dovuto ad anni di insuccessi, gli uomini di Pioli hanno riacquisito una fetta di sostenitori grazie allo scudetto conquistato nel 2022; ultimamente, però, hanno nuovamente lasciato un po’ più di spazio ai cugini nerazzurri.

Al terzo posto, infatti, c’è l’Inter, con un tifo comune in molte aree del nord e in Emilia Romagna: i colori nerazzurri catturano l’attenzione di poco meno di 4 milioni di appassionati. Il biscione domina la Lombardia (primo posto nella regione) e occupa il secondo gradino del podio in molte regioni del sud, come la Puglia, la Basilicata e la Calabria. L’Inter è una delle squadre più giocate, grazie alla sua grande base di sostenitori e alla sua prestigiosa storia fatta spesso di partite imprevedibili ed entusiasmanti: qualcuno ha detto “pazza Inter, amala”?

Napoli e Roma, invece, sono l’orgoglio delle regioni del sud e del Lazio: il quarto posto per numero di tifosi è infatti occupato dai partenopei, i quali hanno il netto predominio in Campania; la Roma si colloca al quinto posto e spicca maggiormente nel Lazio e nella Città Eterna. Entrambe le squadre hanno una base di tifosi solida e rappresentano con fierezza le rispettive regioni; sostanzialmente il tifo, rispetto alle prime tre squadre sul podio, è meno legato ai trofei conquistati e più alle radici.

Nel Molise la distribuzione del tifo segue sostanzialmente il trend nazionale: la Juventus detiene una posizione predominante con il 32,9% di tifosi, seguita dal Milan con il 22,2%, e l’Inter con il 19%. Il calcio vive intensamente anche in questa regione, con il 7,9% dei tifosi molisani devoti al Napoli, il 4,2% alla Roma, e il 4% al Torino. E poi, così come qualche rara specie selvaggia, si avvistano anche tifosi di Lazio, Fiorentina e altre squadre, a testimonianza della varietà di preferenze calcistiche nel cuore della regione.