Qualità della vita e opportunità nelle aree interne: verso un altro modello, il convegno

“Qualità della vita e opportunità nelle aree interne: verso un altro modello” è il titolo del convegno, in programma per oggi, promosso dall’associazione Terre di Mezzo, in collaborazione con il Comune di Tufillo.

L’appuntamento è alle ore 17.30 di oggi, presso l’aula consiliare del Comune di Tufillo che ospiterà il confronto tra il sindaco Ernano Marcovecchio, tra il presidente dell’associazione Terre di Mezzo Antonio Ferrara e Rossano Pazzagli, docente presso l’Università degli Studi del Molise.

Si discuterà sul tema: “Qualità della vita e opportunità nelle aree interne: verso un altro modello”. Al termine della conferenza è previsto il dibattito pubblico. Coordinerà i lavori Lorella Ferrara, assessore comunale di Tufillo.