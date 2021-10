Quattro irregolari al lavoro in una azienda agricola, mano pesante dei Carabinieri

I Carabinieri del NIL lo hanno eseguito un controllo in una azienda agricola in agro di Campomarino, coadiuvati dai Carabinieri della locale Stazione. All’esito dei controlli i lavoratori impiegati “in nero” era ben quattro e tutti extracomunitari irregolari. Per il titolare, oltre al deferimento per il mancato rispetto della normativa in tema di sicurezza sul luogo di lavoro, è scattata anche la sospensione immediata dell’attività.



Correlati