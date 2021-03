Querele temerarie, l’Odg: «Risarcimento ai giornalisti trascinati in giudizio»

«Al diritto di querelare deve corrispondere sempre un diritto al risarcimento per chi ha ragione, non solo a favore di chi agisce, se lo fa fondatamente. Altrimenti la stampa libera perde anche quando ha ragione e perde la democrazia». Così il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna all’Adnkronos che, interpellato sulla vicenda della querela che Matteo Renzi ha annunciato nei confronti di alcune testate che hanno riportato la notizia della sua visita a Dubai, ha sottolineato: «Quando qualcuno contesta in una sede giudiziale quella che un giornalista ritiene sia una verità, se poi la notizia si rivela fondata non può finire con la semplice condanna alle spese, occorre un risarcimento per chi temerariamente è stato tratto in giudizio».

