Auguri a nonna Clementina Colangelo, oggi spegne 100 candeline

Clementina Colangelo è nata il 10 marzo 1921, ben cento anni fa, a Pietrabbondante. Instancabile lavoratrice, Clementina è una “giovane” vedova ormai da trent’anni ma, nonostante ciò, non si è mai abbattuta. Si è occupata della casa e della famiglia, rispettando sempre i suoi doveri con fierezza, determinazione e tenacia in tutta la sua riservatezza, umiltà e dedizione, soprattutto alla famiglia. Il felice traguardo, purtroppo, non potrà essere festeggiato così come tutti speravano, ma vicino a lei non mancheranno la sua quinta figlia Adriana e suo genero Domenico Minichiello a Pesche dove la nonnina dimora. Saranno presenti, inoltre, anche se virtualmente, gli altri cinque figli Pina, Arturo, Angela, Concetta e Benito, i generi, i diciotto nipoti e i suoi ventiquattro pronipoti. La redazione de l’Eco online formula alla signora Clementina tantissimi auguri!

