Questura di Chieti: la dottoressa Laura Pratesi è il nuovo Vicario del Questore

Nella mattinata odierna il Questore della Provincia di Chieti, Francesco De Cicco, ed i funzionari della Questura hanno accolto il nuovo Vicario, Primo Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Laura Pratesi.

La dott.ssa Pratesi proviene dalla Questura di Ascoli Piceno dove ha svolto l’incarico di Vicario del Questore dal 14 giugno 2021 sino a ieri. Nata a Pescara, 54 anni, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo nel 1992, è abilitata all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello de L’Aquila. Nel 1996 si arruola nella Polizia di Stato dopo aver superato il concorso pubblico riservato a laureati, frequentando il Corso di formazione per Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma dal 15 gennaio al 15 ottobre. Nello stesso anno supera il Concorso per Segretario comunale al quale rinuncia per rimanere nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Dal 28/10/1996 al 22/12/1999 presta servizio presso il Compartimento Polizia Stradale “Emilia Romagna” di Bologna con incarico di Direttore dell’Ufficio II.

Dal 23/12/1999 al 31/03/2005 presta servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Pescara.

Dal 1/4/2005 al 23/10/2011 è Dirigente del Centro Operativo Autostradale di Pescara al quale fanno capo l’organizzazione e i servizi autostradali nel tratto compreso tra i caselli di Cattolica e Poggio Imperiale, con funzioni di raccordo tra la Polizia Stradale e la Direzione 7° Tronco di Autostrade Per L’Italia; nel 2009 presta servizio a L’Aquila nell’emergenza post sismica e per i servizi connessi al G8.

Dal 2011 al 2016 è dirigente del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, dove nel gennaio 2013 riceve l’incarico di avviamento del neoistituito Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche” con sede a Perugia, ed in quegli anni riceve incarichi di coordinatrice dei Reparti Prevenzione Crimine aggregati nelle sedi di Roma e Napoli ed inoltre nella provincia de L’Aquila ed Ascoli per l’emergenza post-sismica del 2016.

Dal 9 gennaio 2017 fino al 13 giugno 2021, ha svolto l’incarico di dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Teramo, assumendo anche la sovrintendenza della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione.