Il francobollo della Perdonanza per aiutare le popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione

Presentato oggi a L’Aquila il francobollo dedicato alla Perdonanza con sovrapprezzo a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione.

«La Regione Abruzzo esprime soddisfazione e orgoglio per l’emissione filatelica di un francobollo dedicato al Giubileo Celestiniano, ulteriore riconoscimento per l’importanza che ha assunto in campo internazionale la Perdonanza. Un plauso all’amministrazione comunale dell’Aquila per la determinazione e la capacità con cui cura questa straordinaria manifestazione e al ministero dell’Impresa e del Made in Italy per aver fatto entrare la città dell’Aquila nel programma di emissione delle carte valori postali del 2023. E ancor di più per aver devoluto una parte delle somme ricavate dal sovrapprezzo del francobollo alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, che tanta generosità hanno dimostrato quando a essere colpita è stata la nostra regione», ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Poste Italiane comunica che oggi 1 agosto 2023 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”, dedicato al Giubileo della Perdonanza, con sovrapprezzo a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel mese di maggio 2023, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25€.

Tiratura: ottocentomilasedici esemplari.

Foglio da ventotto esemplari

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura del comune dell’Aquila e ottimizzato dal Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

La vignetta riproduce l’immagine ufficiale della Perdonanza Celestiniana: sullo sfondo della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, sede del Giubileo della Perdonanza, è raffigurato, al centro, Papa Celestino V, il protagonista della Celebrazione, contornato dagli stemmi dei quattro quarti dell’Aquila, dall’alto a sinistra, in senso orario, Santa Maria paganica, San Pietro a Coppito, San Marciano e Santa Giusta, e delimitato, in basso, dallo stemma stilizzato del capoluogo abruzzese che poggia su un motivo denominato “il labirinto di pietra” tratto dalla pavimentazione all’interno della Basilica.

In basso, a sinistra, è raffigurata “la Dama della Bolla di Celestino V” e, a destra, il “Giovin Signore”che ha in mano un ramo di ulivo con il quale, battendo sulla Porta Santa dà inizio alla Celebrazione dell’evento.

Il francobollo è delimitato ai due lati da tre motivi i modulari, gli elementi geometrici principali che ritroviamo nel marmo bicromo posto su tutta la facciata della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, che rappresentano il logo della “Perdonanza Celestiana” la purificazione e l’indulgenza. Il logo posto nella part superiore è preceduto dalla scritta “GIUBILEO DELLA”.

Completano il francobollo la scritta “ITALIA”, l’indicazone tariffaria “B” e il sovraprezzo “+ € 3,75 PRO ZONE COLPITE EVENTI ALLUVIONALI MAGGIO 2023”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale dell’Aquila V.R..

Il francobollo, la cartolina e il bollettino illustrativo saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

E’ stata realizzata anche una cartella filatelica contenente il francobollo e il bollettino illustrativo al prezzo di 13,75€.