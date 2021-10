‘Qui rido io’, all’Italo Argentino la pellicola sulla vita del grande Eduardo Scarpetta

Il cinema d’autore all’Italo Argentino. Dopo aver ripreso la programmazione, l’associazione ‘Amici de l’Italo Argentino’, nel prossimo week-end, propone la pellicola protagonista alla mostra del cinema di Venezia ‘Qui rido io’, il film diretto da Mario Martone e incentrato sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, interpretato da Toni Servillo, nonché padre di un altro grande del panorama teatrale italiano: Eduardo De Filippo.

Scarpetta è stato una figura chiave del teatro italiano, che ha messo in scena opere diventate presto elementi storici saldi nella cultura nostrana e che l’hanno consacrato come uno dei grandi maestri della risata del Bel Paese.

Una vita dedicata al palcoscenico, che gli ha portato successi, ma anche controversie, memorabile infatti la diatriba con Gabriele D’Annunzio per una versione parodiata del Vate ne ‘Il figlio di Iorio’.

Lo stesso De Filippo, suo figlio, non ha mai parlato di lui in termini di padre, ma ha sempre definito il genitore un grande attore, come se la grandezza attoriale di Scarpetta superasse il legame di familiarità tra i due.

Appuntamento dunque all’Italo Argentino sabato 16 (ore 22,00) domenica 17 (oew 18,00 – 21,30) e lunedì 18 ottobre (ore 21,30).