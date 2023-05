Raccolgono tartufo in periodo vietato: sanzioni per oltre duemila euro

Personale della Stazione Carabinieri Forestale di Collelongo (AQ) ha sorpreso, in località “Panzano” del comune di Trasacco, un uomo di Avezzano mentre in periodo di divieto esercitava la ricerca e raccolta del tuber aestivum, senza essere in possesso del necessario tesserino di idoneità e con l’ausilio di attrezzi diversi da quelli previsti dalla normativa regionale di settore. Al trasgressore sono stati sequestrati 348 grammi di tartufo “Tuber Aestivum” e uno zappetto non regolamentare ed è stata contestata una sanzione amministrativa pari ad euro 1332.

Nei giorni scorsi, nell’ambito di mirati servizi svolti per la tutela delle tartufaie naturali, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Avezzano (AQ) hanno individuato un uomo, di anni 48, mentre raccoglieva tartufi senza la prescritta autorizzazione. La pattuglia ha provveduto a sanzionare il contravventore per la violazione della L.R. Abruzzo n°66/2012 per un importo pari a 867 euro, operando il sequestro amministrativo del prodotto raccolto (gr. 390 circa di tartufo estivo) e degli strumenti usati per lo scopo.

La violazione delle disposizioni è punita con sanzioni amministrative, dall’importo variabile in base al tipo di infrazione commessa, che possono arrivare fino a 4.500 euro, nel caso della lavorazione andante del terreno (cosiddetta zappatura). Inoltre, per il contravventore recidivo, ovvero per colui che omette di pagare in misura ridotta e nei termini temporali previsti la sanzione comminata, l’Autorità Amministrativa determina, nell’atto ingiuntivo, un importo almeno pari al doppio dell’ammontare della sanzione e nei suoi confronti dispone la sospensione dell’autorizzazione per la ricerca e raccolta per l’anno in corso e per l’anno successivo.

In Abruzzo la raccolta del Tartufo d’estate o Scorzone è prevista dal 01 giugno al 15 settembre, periodo in cui il tartufo giunge a maturazione e, grazie al suo inconfondibile odore, viene individuato dai cani addestrati alla sua ricerca, senza necessità di particolare lavorazione del terreno da parte dell’uomo. Fuori da questo intervallo la sua raccolta è vietata e mette in pericolo la durata delle tartufaie naturali, generando il loro progressivo depauperamento.

Al tal riguardo in questa fase sono stati implementati i servizi mirati dei Carabinieri Forestali su tutto il territorio aquilano, al fine di prevenire gli illeciti legati la raccolta fuori stagione, con l’ottica di preservare un pregiato patrimonio, vanto della Regione Abruzzo a livello internazionale.