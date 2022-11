Raddoppio Trignina: incontro a San Salvo, sindaci molisani chiamati ad intervenire

Lo scorso 20 ottobre, su invito del Prefetto Armando Forgione, si è svolto in Prefettura a Chieti un incontro per discutere della sicurezza della Statale 650 Trignina, che conta ogni anno numerosi incidenti stradali con conseguenze anche mortali. L’ultimo in ordine di tempo quello ha visto coinvolta l’attrice agnonese, Paola Cerimele, che il 25 agosto scorso, nei pressi del bivio di San Giovanni Lipioni (Ch), ha perso la vita. Per proseguire nel confronto il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis si è fatto promotore di una riunione che si terrà domani, lunedì 14 novembre alle ore 10,30, nell’aula consiliare del Comune abruzzese. Invitati a partecipare i prefetti di Chieti, Campobasso e Isernia, i parlamentari d’Abruzzo e del Molise, i presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise, i presidenti delle Province di Chieti, Campobasso e Isernia e i sindaci dei comuni ricadenti nella vallata del Trigno, i presidenti delle Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Molise e l’Anas. I lavori, aperti dal saluto di benvenuto del presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca, saranno introdotti dal sindaco De Nicolis e coordinati dal vicesindaco Eugenio Spadano.

