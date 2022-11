Serie D: il Vastogirardi esce indenne da Fano, al ‘Civitelle’ vince la Vastese

Ottimo pareggio del Vastogirardi che esce indenne dal rettangolo di Fano. Al 90’ finisce 1-1. Accade tutto nel primo tempo con i molisani che si portano in vantaggio grazie ad una rete di Gallo al 34’. Il pari dei marchigiani allo scadere di frazione porta la firma di Capezzani su calcio di rigore. E pari e patta anche per l’altra molisana, il Termoli, che al ‘Cannarsa’ non va oltre lo 0-0 contro la Vigor Senigallia. Per i ragazzi di Esposito è il sesto pareggio consecutivo che muove gli adriatici dall’ultimo posto in graduatoria, attualmente occupato dal Roma City. E vittoria di misura della Vastese al ‘Civitelle’ di Agnone. A cinque minuti dal triplice fischio finale, i biancorossi superano con Bragaglia la Sambenedettese. A fine gara durissima contestazione dei 150 supporters arrivati dalla Marche nei confronti dell’undici rossoblu allenati dall’ex tecnico del Vastogirardi, Fabio Prosperi.

La nuova classifica: Pineto 24, Trastevere 23, Senigallia 20, Fano 19, Avezzano 18, Matese 17, Vastogirardi (-1), Albalonga 16, Porto d’Ascoli, Team Florida 15, Chieti 14, Vastese 13, Sambenedettese, Montegiorgio 12, Notaresco 10, Tolentino 8, Termoli 7, Roma Cuty 6.