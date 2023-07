Raduno di auto con prove di abilità, le quattro ruote riempiono il paese e alimentano il turismo

Raduno di auto con prove di abilità, nei giorni scorsi, a Castiglione Messer Marino. Un evento sportivo organizzato dal Club Thomas Motor Sport di Schiavi di Abruzzo che ha visto la partecipazione di decine di appassionati di motori e quattro ruote dall’Abruzzo, dal Molise e dalle regioni limitrofe.

La manifestazione si è svolta a Castiglione Messer Marino e ha avuto il patrocinio dell’amministrazione comunale, con tanto di colazioni, aperitivi e premiazioni presenziate dalla sindaca Silvana Di Palma e dal consigliere comunale Federico Sciartilli.

L’allegra comitiva ha poi pranzato presso il ristorante “Il Rifugio dei Lupi” in località monte Pizzuto a Schiavi di Abruzzo, a dimostrazione di come gli eventi sportivi possano rappresentare un utile volano per l’economia di zona.

Questi i podi dopo le prove di abilità:

Categoria stradale 1.8 2.0

1°Thomas Papa

2°Andrea Occhipinti

3°vincenzo la verghetta



Stradale 1.4 1.6

1°Fabio Capitanio

2°Angelo D’addona

3° Papa Domenico

4°Pascucci Alessio

Categoria Racing

1° Luca Angelozzi

2° Giuseppe Trovarelli

3°Daniele Pascucci

Categoria Prototipo

1°Cesare del Bonifro

2°Vittorio Ciciola



Categoria Karting

1°D’Elisiis Fabrizio

2° Ciciola Vottorio

3° Bucci Roberto

4°Giuseppe d’Onofrio

Categoria kart junior

1° Davide Catabbo

2°Andrea Caposiena