Randagismo, da Belmonte del Sannio una lezione di vita: l’impegno di cinque bambine per gli amici a quattro zampe

Non hanno esitato neppure un istante. Dopo aver ascoltato l’appello dell’associazione Agape Odv di Agnone, impegnata nell’accoglienza e cura di cani e gatti randagi del territorio, cinque bambine di Belmonte del Sannio si sono immediatamente messe in moto. Con straordinaria sensibilità e determinazione, hanno realizzato una serie di lavoretti artigianali, il cui ricavato è stato interamente devoluto all’associazione.

Federica, Samanta, Denise, Rebecca e Masha, queste le giovani protagoniste di una storia che testimonia la potenza dei piccoli gesti, soprattutto in un periodo come quello natalizio. Con il loro impegno, hanno acceso i riflettori su un problema particolarmente sentito nell’Alto Molise: l’abbandono degli animali, i nostri fedeli amici a quattro zampe.

La loro iniziativa rappresenta un esempio di solidarietà e altruismo, un messaggio che lancia un appello forte e chiaro: ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza per sostenere associazioni come Agape Odv. Questa realtà, attiva da anni e spesso con enormi difficoltà, si sostituisce di fatto alle istituzioni nel combattere il randagismo, una piaga che molte amministrazioni comunali non riescono a gestire, sia per mancanza di fondi che per disinteresse.

Il gesto delle cinque bambine di Belmonte del Sannio non solo rafforza il lavoro di Agape, ma intende sensibilizzare l’intera comunità sull’importanza di agire. L’augurio è che il loro esempio possa ispirare altre persone a sostenere la causa, dimostrando che la solidarietà e l’impegno collettivo possono davvero fare la differenza.