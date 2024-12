Perde il controllo e si ribalta, automobilista finisce in ospedale

Un automobilista in transito sulla SS 17 all’altezza del bivio di Pettoranello del Molise, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi. Per fortuna il conducente ha riportato solo lievi ferite. A scopo precauzionale è stato comunque condotto in ospedale per le cure del caso. Sul posto i Vigili del Fuoco per liberare l’arteria e mettere in sicurezza l’autovettura e i Carabinieri per quanto di competenza.

