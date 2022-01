Rapinatore con il reddito di cittadinanza, denunciato dai Carabinieri nel Chietino

Falsi percettori del reddito di cittadinanza, i carabinieri denunciano il rapinatore arrestato a Lanciano nei giorni scorsi. Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Ortona sugli indebiti percettori del beneficio del reddito di cittadinanza. Nello specifico i carabinieri della stazione di Fossacesia hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Pescara un 49enne attualmente in carcere perché accusato di essere il coautore di alcune delle rapine perpetrate tra Lanciano ed i comuni limitrofi nelle scorse settimane.

Le indagini svolte dai carabinieri sui report dei beneficiari hanno permesso di accertare che lo stesso aveva dichiarato di essere residente in un’abitazione di Mozzagrogna che di fatto è in stato di abbandono e priva degli allacci alla rete elettrica, gas ed idrica. Con questa omissione il denunciato da marzo scorso ha sottratto all’erario oltre quattromila mila euro che dovrà restituire mentre l’INPS competente dovrà revocargli il beneficio che già era in fase di sospensione essendo stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché accusato delle rapine in concorso.