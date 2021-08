Rapinatori rumeni evasi dal carcere, acciuffati dopo poche ore dalla Polizia

La Polizia di Stato arresta i due evasi dal carcere di Pescara. Ieri mattina due detenuti del carcere di Pescara hanno approfittato dell’ora d’aria per scavalcare la cinta muraria riuscendo ad evadere. Immediate le ricerche dopo l’allarme lanciato dalla polizia penitenziaria. Un 24enne rumeno, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, era ristretto per una rapina pluriaggravata commessa ai danni di un connazionale in zona stazione Termini di Roma. Un 23enne rumeno, era detenuto per una rapina consumata nell’ottobre del 2020 sempre nella Capitale. I due sono stati rintracciati intorno alle ore 18.45 di ieri, in via San Donato a Pescara, da personale della Squadra Mobile e della Squadra Volante. I due evasi, le cui ricerche non si sono mai interrotte, sono stati individuati grazie alla segnalazione di un residente (la diffusione delle loro foto agli organi di informazione era stata autorizzata, su richiesta della Squadra Mobile, dall’Autorità Giudiziaria), non distanti dalla Casa Circondariale. Gli agenti hanno cinturato la zona con equipaggi della Squadra Volante, mentre le unità in borghese si sono avvicinate ai due che hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati dopo poche centinaia di metri e arrestati per evasione.

Correlati