Recuperi serie D, big-match al ‘Di Tella’: c’è Vastogirardi-Campobasso

Squadre molisane di nuovo in campo nei recuperi delle gare rinviate a causa del Covid. Il match clou del pomeriggio è al ‘Di Tella’ di Vastogirardi dove i padroni di casa ospitano la capolista Campobasso lanciatissima verso il ritorno in serie C. Gli uomini di Prosperi, reduci dall’ottimo successo sulla Vastese (2-1), proveranno a fermare i lupi che a loro volta intendono allungare sulla vice capolista Notaresco distanziata di cinque punti. L’altra molisana, l’Agnonese, retrocessa in Eccellenza, si reca al ‘Rubens Fadini’ di Giulianova dove timbrerà il cartellino solo per onor di cronaca. Fischio d’inizio alle ore 16,00.

Tutte le gare del girone F: Pineto-Vastese (Claudio Campobasso di Formia), Porto S. Elpidio-Atletico Fiuggi (Luca Capriuolo di Bari), Vastogirardi-Campobasso (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Real Giulianova-Olympia Agnonese (Ilaria Bianchini di Terni), Rieti-Aprilia (Dario Acquafredda di Molfetta)

La classifica: Campobasso* 64; San Nicolò Notaresco 59; Cynthialbalonga 49; Fc Matese 48; Pineto° 46; Castelfidardo 45; Castelnuovo Vomano^ 43; Recanatese* e Montegiorgio 42; Rieti* 40; Vastogirardi° 39; Vastese (-1)* 36; Aprilia Racing° 35; Atletico Terme Fiuggi* e Tolentino 33; Real Giulianova° 28; Olympia Agnonese° 8; Atletico Porto Sant’Elpidio° 7.

(Vastese un punto di penalizzazione; OLYMPIA AGNONESE e Atletico Porto Sant’Elpidio matematicamente retrocessi in Eccellenza; ^= Castelnuovo Vomano tre partite da recuperare; °= Pineto, VASTOGIRARDI, Aprilia Racing, Real Giulianova, OLYMPIA AGNONESE e Atletico Porto Sant’Elpidio due partite da recuperare; *= CAMPOBASSO, Recanatese, Rieti, Vastese ed Atletico Terme Fiuggi una partita da recuperare)