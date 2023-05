Regionali, tutti i candidati dell’alto Molise in corsa per un posto a Palazzo D’Aimmo

Sette liste di centrodestra (Noi Moderati, Forza Italia, Lega, Udc, Fratelli d’Italia, Il Molise che Vogliamo, Popolari per l’Italia) guidate da Francesco Roberti, sei quelle del centrosinistra (Progresso Molise, Pd, M5S, Costruire Democrazia, Alternativa Progressista, Molise Democratico e Socialista) capitanate da Roberto Gravina e poi Emilio Izzo con Io non Voto (I soliti noti) e Nicola Ninni di Forza Nuova. Depositate questa mattina a Campobasso le liste che gareggeranno alle prossime regionali attese in Molise il 25 e 26 giugno. Complessivamente 15 le liste presentate per un totale di 284 candidati alla carica di consigliere.

Cinque i candidati di Agnone che vedono la discesa in campo di Andrea Greco (M5S), Lorenzo Marcovecchio (Popolari per l’Italia), Enrica Sciullo (Pd), Vincenzo Scarano (Lega) e Gerardo Greco (Io non voto i soliti noti). In alto Molise, tra gli altri, hanno deciso di presentarsi al giudizio degli elettori Candido Paglione (Pd), Andrea Di Lucente (Forza Italia) e Francesco Lombardi (Progresso Molise).