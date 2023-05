Torneo “Piccole Glorie”, al “Civitelle” scendo in campo i Pulcini di mister Brisotto

Il settore giovanile dell’Olympia Agnonese presenta il terzo torneo della stagione. Dopo gli Allievi e i Giovanissimi è arrivato il momento di scendere in campo per i Pulcini, impegnati, nella giornata di domani, nella decima edizione del torneo regionale “Piccole Glorie”.

«Sono previsti numerosi genitori al seguito, per accompagnare i propri figli e soprattutto per visitare la splendida città d’arte di Agnone e gustare prodotti della tradizione enogastronomica locale nei tanti ristoranti convenzionati – spiegano dalla società sportiva – Il responsabile Sica e mister Brisotto hanno organizzato anche visite guidate alla fonderia delle campane, al museo del rame e allo splendido centro storico per tutti i genitori che volessero partecipare».

I Pulcini dell’Agnonese saranno diretti da mister Brisotto, «maestro di sport e di vita sociale» sottolinea Sica e da mister Patriarca. E’ prevista anche la presenza dei responsabili dell’attività di base regionale e provinciale della Figc, del sindaco Saia e del consigliere con delega allo sport Marcovecchio.

«Spettacolo assicurato. – afferma il duo Sica e Brisotto – Invitiamo tutti i genitori ad andare al campo del “Civitelle” per incitare i propri ragazzi e trascorrere una bella giornata di sport sano e pulito. Al termine della manifestazione per tutti, genitori e ragazzi, ci sarà un ricco buffet di i prodotti locali offerto dalla società Olympia e dai genitori della squadra locale. A fare gli onori di casa sarà il «sempre dinamico e presente presidente Mario Russo».