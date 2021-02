Registri di battuta al cinghiale, riconsegna in Atc Vastese entro il 10 marzo

«Si comunica che il termine del 20 febbraio per la riconsegna dei tesserini di abbattimento e dei registri di battuta è posticipato al 10 marzo 2021».

E’ l’annuncio che compare sul sito dell’Ambito territoriale di caccia del Vastese. La decisione di far slittare la data di riconsegna dei verbali di battuta per la caccia collettiva al cinghiale (la cosiddetta braccata, ndr) è motivata dal fatto che con ordinanza del Governatore d’Abruzzo tutto il territorio della provincia di Chieti è stato dichiarato zona rossa fino al prossimo 28 febbraio, salvo ulteriori provvedimenti.

Per la riconsegna dei tesserini di abbattimento è prevista la compilazione e trasmissione dei dati on line, mentre per quanto riguarda i registri di battuta delle squadre l’unica modalità prevista è quella della consegna materiale presso gli uffici dell’Atc.

Sempre per via della dichiarazione di zona rossa, inoltre, la prevista seduta del Comitato di gestione, in programma per domani, è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. Non si capisce perché la presidenza dell’Atc abbia pensato di annullare i lavori trattandosi di una riunione in videoconferenza che non comporta dunque alcun pericolo in relazione alla possibile trasmissione del contagio né obbligo di spostamento per i partecipanti. Tra i punti all’ordine del giorno questioni importanti quali l’apertura delle aree cinofile, l’organizzazione di corsi per selecontrollori e il piano di abbattimento per la caccia di selezione (che sulla carta è attiva dal primo febbraio scorso, ndr).