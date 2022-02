Reliquie di don Gnocchi, in Alto Molise atteso l’ordinario militare Marcianò

L’ordinario militare per l’Italia, monsignor Santo Marcianò, sarà presente nei prossimi giorni in Alto Molise per celebrare una messa solenne, insieme ai cappellani militari della undicesima zona pastorale di Abruzzo e Molise, presso la chiesa del Santissimo Salvatore di Pescolanciano.

Si tratta, va sottolineato, di una visita assolutamente importante, atteso che l’ordinario militare per l’Italia è assimilato in rango al grado di generale di corpo d’armata. Il motivo della presenza dell’illustre ospite è fornito dalle celebrazioni per i centoventi anni dalla nascita del beato Carlo Gnocchi. «La nostra comunità parrocchiale, – spiega il sacerdote don Francesco Corazzari – costodirà, dal 22 al 27 febbraio, la reliquia ex corpore del beato don Carlo Gnocchi, cappellano militare degli Alpini durante la seconda guerra mondiale, decorato con medaglia d’argento e promotore di significative iniziative per sanare le piaghe e alleviare la sofferenza e le miserie causate dal conflitto mondiale».

santo

La solenne celebrazione eucaristica, presieduta appunto da monsignor Marcianò, è prevista per il giorno 22 febbraio alle ore 17,30 presso la chiesa del Santissimo Salvatore di Pescolanciano. Alla liturgia prenderà parte anche un reduce della seconda guerra mondiale originario di Pescolanciano, il soldato Enea Del Matto, classe 1920.