Restauro soffitti lignei, sopralluogo della Soprintendenza a Palazzo San Francesco

Sopralluogo della Soprintendenza del Molise a Palazzo San Francesco. In particolare, nella giornata di mercoledì, visionato il quarto soffitto ligneo che rischia l’ulteriore deterioramento. Accolto in parte l’appello del professor Mino Gabriele, tra i massimi esperti europei di Iconografia, iconologia e filologia delle immagini. Infatti, resta di capire come si agirà per salvare un patrimonio mondiale unico nel suo genere della tradizione ermetico-alchemica francescana. Ora servono interventi urgenti e al tempo stesso immediati.

Giovanni Di Nucci, vice sindaco del Comune di Agnone

Il concetto ribadito durante l’ispezione del funzionario della Soprintendenza alla presenza del vice sindaco, Giovanni Di Nucci e dei soci della fondazione culturale l’Atene del Sannio, Armando Sammartino e Giuseppe Di Pietro. Proprio il sodalizio presieduto da Franco Paolantonio intenderebbe farsi carico dei nuovi lavori stimati tra i 10 e i 20 mila euro. Tra le formule da mettere in piedi il ‘bonus art’. A riguardo si attende l’ok da parte della giunta comunale chiamata a decidere sulla proposta della fondazione che intanto ha presentato un progetto per gestire e rilanciare in ambito turistico i beni architettonici della cittadina tra cui musei, chiese, biblioteche e palazzi storici. Si tratta di un’idea articolata fissata in diversi punti tra i quali: azioni strutturali, risorse finanziarie e Agnone hub turistico regionale e città di musei.