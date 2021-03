Rettifica: la frase erroneamente attribuita alla segretaria comunale è in realtà dell’assessore Sciullo

«E’ saltato il collegamento con il consigliere Scarano, proprio mentre diceva di non avere problemi di linea». Questa frase, erroneamente attribuita alla segretaria comunale di Agnone, è in realtà stata pronunciata dall’assessore Enrica Sciullo, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale in modalità on line. L’audio non perfetto e l’accavallarsi di voci ha indotto la redazione a commettere l’errore attribuendo la frase alla segretaria. Ci scusiamo con la dottoressa, diretta interessata, per l’errore assolutamente non voluto, e con i lettori.

