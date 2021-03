Restart, il futuro parte dai piccoli centri montani

L’associazione culturale “Ned- think tank europeo“, torna ad occuparsi del rilancio delle zone interne e montane e lo fa nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 18:30, con un evento telematico dal titolo “Restart – Il futuro riparte dai piccoli: Comuni&Borghi”. Intervengono Marco Bussone, presidente nazionale dell’Uncem, esperto di borghi e comunità montane marginalizzate, Lino Gentile, sindaco di Castel del Giudice, in Alto Molise, che porterà la sua testimonianza dal «borgo della sostenibilità e dell’economia circolare»; Domenico Leuzzi, vice sindaco di Badolato, il borgo «dell’inclusione slow & smart»; Giuseppe De Nicola, presidente dell’associaizione Ampioraggio di Pietralcina, il borgo «dell’Innovation Tecnology» e Mauro Vanni, presidente dell’associazione Itaca per lo sviluppo territoriale, che ha fatto della capacità e creatività lo strumento di sviluppo territoriale. «Le parole chiave sono: territorio, innovazione, sostenibilità, crowdfunding, sviluppo, inclusione, rete e creatività. – spiegano gli organizzatori dell’evento culturale on line – Parleremo dei progetti diventati realtà, fautori di rinascita, rivalutazione dei territori, riduzione dello spopolamento e creazione di nuovo lavoro». «Se lo puoi pensare lo puoi fare! – chiudono dall’associazione Ned, invitando alla partecipazione dal sito www.associazionened.eu.

