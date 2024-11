Revocato il divieto di transito sulla provinciale 77 Chietina: torna il servizio autobus di linea

Dopo un periodo di disagi e limitazioni, la Strada Provinciale 77 Chietina è tornata pienamente percorribile grazie agli interventi di manutenzione straordinaria recentemente conclusi. La revoca delle ordinanze di divieto di transito rappresenta una svolta significativa per la comunità di contrada Penna di Trivento, che da tempo attendeva il ripristino della normale viabilità sulla strada.

Con la revoca delle ordinanze di divieto, può tornare operativo anche il servizio autobus di linea, un collegamento essenziale per studenti e persone anziane, per molti dei quali rappresenta l’unico mezzo di trasporto per raggiungere scuole, strutture sanitarie e altri servizi fondamentali.

Questo importante traguardo è stato possibile grazie alla sinergia tra amministrazione provinciale, tecnici e cittadini. «Un sentito ringraziamento va al Consigliere Provinciale Alessandro Pascale, che si è impegnato attivamente per la realizzazione dell’opera, e alla struttura tecnica della Provincia di Campobasso, il cui lavoro è stato determinante per garantire la qualità e la sicurezza degli interventi», commenta l’ex consigliere Sandro Carosella, cittadino residente nella contrada Penna, che non ha mai smesso di sollecitare con determinazione tutti gli enti competenti per ottenere il risultato atteso dalla comunità. «La sua tenacia e il suo senso civico sono stati un esempio concreto di quanto l’impegno dei cittadini possa fare la differenza» commentano dalla contrada.

La riapertura della SP 77 segna un passo avanti importante per migliorare la qualità della vita di tutta la contrada, restituendo sicurezza e continuità ai collegamenti fondamentali per il territorio.