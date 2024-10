Rewilding Apennines svela ai giornalisti le “Comunità a misura d’orso”

La sfida, quando si parla di tutela e conservazione della natura e soprattutto di un animale a rischio estinzione come l’orso bruno marsicano, è quella che si definisce community engagement. Il coinvolgimento della comunità risulta infatti fondamentale per limitare gli attriti e gli eventuali contrasti dei residenti con la fauna selvatica. Perché non sono gli orsi confidenti ad essere problematici, lo sono invece gli umani, almeno quelli scarsamente inclini alla convivenza.

Proprio al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della conservazione della natura e della convivenza pacifica tra uomo e fauna selvatica, l’associazione Rewilding Apennines, nei giorni scorsi, ha organizzato un press tour, ospitando sul territorio a cavallo tra Abruzzo e Molise e del Pnalm, lungo i corridoi di espansione dell’orso bruno marsicano, diversi giornalisti, provenienti da tutta Italia. L’obiettivo e le finalità del progetto vengono spiegate all’Eco da Angela Tavone, responsabile della comunicazione di Rewilding Apennines.