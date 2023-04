Riapertura viadotto ‘Sente’, l’Anas conferma quanto anticipato da l’Eco online

“Anas è pronta a riaprire il viadotto Sente – Longo”. In una intervista esclusiva a l’Eco online, il geologo ed ex vice sindaco di Agnone, Domenico Di Pasquo lo aveva ampiamente anticipato. Oggi l’ulteriore conferma arriva dai vertici della società per azioni italiana che si occupa di infrastrutture stradali. Infatti, in una breve nota, l’Anas ha convocato per giovedì 20 aprile (15,30) presso in ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Roma, le Province di Isernia e Chieti per prospettare loro le “soluzioni che consentirebbero la parziale riapertura al transito dell’infrastruttura a cavallo tra Molise e Abruzzo”. E’ quanto si legge nel testo della nota a firma di Felice Morisco, direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

