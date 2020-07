“Riaprire i Ponti per ripartire”, il sottosegretario Margiotta ad Agnone

Venerdì 31 luglio alle ore 18 in Agnone, presso la sala conferenze della fonderia Marinelli, si terrà un incontro sul tema: “Riaprire i Ponti per ripartire” con la presenza del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Onorevole Salvatore Margiotta. «L’occasione dell’incontro, è anche quella di affrontare il tema chiusura del Ponte Sente, e quindi avere un aggiornamento sulla procedura in corso di passaggio dell’infrastruttura dalla Provincia di Isernia alla società pubblica ANAS spa» spiega il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca.

Nel rispetto delle misure di sicurezza previste per il Covid 19, l’accesso alla sala, sarà riservato ad un numero ristretto ed adeguato di partecipanti.



