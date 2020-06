Riaprono al pubblico le riserve naturali gestite dai Carabinieri forestali

A partire dal 1° luglio prossimo, dalle ore 9:00, i Centri Visita delle Riserve Naturali Orientate Statali “Monte Velino”, a Magliano de’ Marsi, (nel Parco Regionale Sirente Velino), e “Feudo Intramonti”, a Civitella Alfedena (nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise), torneranno ad accogliere il pubblico per scoprire insieme la bellezza della biodiversità in veste estiva, in compagnia di orsi, lupi, aquile e grifoni.



Gli esperti ecologi ed interpreti ambientali dei Carabinieri per la biodiversità, attraverso attività ed esperienze di educazione ambientale, faranno conoscere ai visitatori la biodiversità, attraverso esperienze sensoriali che coinvolgeranno tutti e cinque i sensi, con attrezzature museali e laboratori didattici. Sarà anche possibile esplorare gli ambienti e conoscere la flora e la vegetazione caratteristiche delle due Riserve percorrendo brevi sentieri naturalistici, ammirando il particolare cromatismo estivo degli ecosistemi forestali e tutti gli organismi, grandi e piccoli, che condividono questi habitat.

Scopo dei Centri Visita è quello di far avvicinare cittadini e turisti agli ecosistemi naturali, per migliorarne la conoscenza ed aumentarne la sensibilità verso la Natura, maturando così uno spontaneo rispetto ed una profonda coscienza dell’importanza della conservazione degli equilibri ecologici che reggono tutta la vita del nostro pianeta.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti ma, a causa delle restrizioni imposte per contenere il contagio da COVID-19, le visite saranno possibili solo su richiesta, a numero chiuso e con prenotazione, sia per i singoli che per i gruppi organizzati, inviando un messaggio di posta elettronica o telefonando direttamente alle sedi dei Centro Visita (mail: rno_m.velino@libero.it – tel. 0863 515162; riserva.intramonti@libero.it – tel. 0864 87117).