Ribaltare la «logica dei numeri» per garantire i servizi, la rivoluzione parte da Capracotta

«Da Capracotta parte un nuovo modello di Molise». Così Enrica Sciullo, assessore comunale di Agnone e candidata del Pd che ha preso parte, nei giorni scorsi, ad un evento elettorale sul “tetto” dell’Alto Molise insieme al collega candidato Candido Paglione, sindaco del posto, e al candidato presidente Roberto Gravina.

«Abbiamo illustrato la nostra idea progettuale per un possibile futuro da scrivere insieme. – ha spiegato l’infermiera prestata alla politica – Credo sia importante, visto le grandi criticità che viviamo, ripartire progettando modelli diversi da quelli praticati finora. La regione Molise ha le stesse problematiche di ben oltre il 60 per cento del territorio italiano rappresentato dalle aree interne. Abbiamo in comune con le aree interne gli stessi problemi: spopolamento, sanità inadeguata, infrastrutture carenti, disoccupazione, un territorio fragile. Ma non è tutto qui, ci sono anche dei punti di forza da cui ripartire: l’unicità dei nostri borghi, le tradizioni a cui siamo legati, un patrimonio di piccoli imprenditori da preservare, la possibilità di ripartire con delle filiere produttive agri-pastorali certificate che diventino il nostro marchio di tipicità riconosciuto nel mondo».

Insomma, un ribaltamento della visione della montagna, quella proposta da Paglione e Sciullo: non solo problematiche di difficile soluzione perché ormai cronicizzate, ma anche opportunità e risorse da sfruttare per un vero rilancio delle zone interne, le cosiddette “terre alte”. «Bisogna implementare un turismo da declinare in tutte le varianti e in tutti i periodi dell’anno, coinvolgendo tutti gli stakeholder. – spiega ancora Enrica Sciullo – Ripartiamo da questo per proporre modelli di sviluppo alternativi, un modello Molise che faccia da traino per il rilancio di tutte le aree risollevando le sorti di tanti altri territori. L’impegno è lavorare per costruire un nuovo modello di vita incentrato sull’uomo, sulla qualità dei servizi e sulle comunità. È importante rilanciare la regione utilizzando approcci innovativi che valorizzino le persone e rilancino la nostra economia partendo da ciò che si può fare per arrivare a ciò che insieme sogniamo per il nostro Molise».