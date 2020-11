Ricerca anziano scomparso nel bosco, le foto del ritrovamento

Ore di paura, nel pomeriggio di oggi, per un ottantasettenne di Pescolanciano. L’uomo era uscito di casa questa mattina alla volta dei boschi di Carovilli per raccogliere funghi. Non vedendolo rientrare nel pomeriggio, i familiari hanno avvertito i Carabinieri.

Il maresciallo comandante della stazione di Carovilli ha attivato tempestivamente le indagini e, dopo aver rinvenuto la sua auto parcheggiata sul ciglio della strada verso Staffoli, si è recato con una pattuglia sul posto e contestualmente ha allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Molise per le operazioni tecniche di ricerca.

Dopo alcune ore di ricerca l’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute.