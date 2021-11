Ricercato in tutta Europa, arrestato dai Carabinieri di Atessa

Anche se i dati evidenziano un vistoso calo dei reati consumati nell’ultimo biennio, il Comando Compagnia carabinieri di Atessa ha predisposto almeno per tutto il periodo autunnale, un piano di rafforzamento nei weekend dei servizi di pattugliamento del territorio. Sarà attenzionata soprattutto la fascia oraria normalmente la più colpita dai reati contro il patrimonio e in particolare i furti in abitazione, di solito agevolati dal fatto che i proprietari non sono presenti in casa perché a fare la spesa o magari a cena fuori.

I controlli, effettuati in punti nevralgici della circolazione ma anche nelle frazioni isolate, hanno interessato vari comuni, in particolare i territori delle Stazioni carabinieri di Archi, Paglieta e soprattutto Atessa. Otto le pattuglie impiegate sul territorio, 73 i veicoli e 86 le persone controllate.



Risultato di prestigio quello raggiunto dalla Stazione carabinieri di Atessa che durante l’espletamento di questi servizi, nel tardo pomeriggio di ieri ha tratto in arresto un cittadino rumeno, di 34 anni, poiché gravato da un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania.



L’uomo era alla guida del suo veicolo Volkswagen Passat quando fermato per un normale controllo alla circolazione in via Circonvallazione, dall’inserimento dei suoi dati anagrafici nel terminale emergeva immediatamente il provvedimento restrittivo emesso dal suo Stato di origine per alcuni reati commessi nel 2011 in Romania. L’uomo è stato tradotto in carcere in attesa dei provvedimenti dell’A.G competente, in questo caso la Corte d’Appello di L’Aquila.