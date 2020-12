Ricettazione, scippo ed evasione: un arresto in Molise

I Carabinieri della stazione di Montenero di Bisaccia (CB), dipendenti dalla compagnia di Termoli (CB), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione misura cautelare in carcere, emessa il 7 dicembre dalla Corte d’Appello di L’Aquila nei confronti di un 27enne di origine campana, ma sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità di recupero sita in Montenero di Bisaccia (CB).

Sul capo dell’uomo pendeva l’accusa di ricettazione, furto con strappo ed evasione.



L’uomo si trovava sottoposto ai domiciliari in detto centro proprio a seguito della commissione delle prime due fattispecie di reato, commesse tra il 2017 e lo scorso anno in provincia di L’Aquila.

L’odierno provvedimento scaturisce da una serie di accertamenti effettuati dai Carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia, che consentivano di appurare che il 27enne aveva commesso reiterate violazioni alla misura cautelare a cui si trovava sottoposto, l’ultima delle quali risalente al 2 dicembre scorso, quando lo stesso si era arbitrariamente allontanato dalla comunità dove si trovava, per farvi poi rientro solo dopo alcuni giorni previo rintraccio.

Dai citati episodi le indagini dei Carabinieri, che avevano acquisito numerosi elementi probatori fornendo importanti risultanze investigative che, pienamente condivise dall’Autorità Giudiziaria, hanno portato all’emissione della citata ordinanza di applicazione misura cautelare a carico dell’uomo.

Il 27enne pertanto, previa notifica ed esecuzione del provvedimento, è stato tradotto presso la casa circondariale di Vasto (CH), per ivi permanere a disposizione della competente Autorità Giudiziaria mandante. Certamente meritevole l’operato dei militari della Stazione di Montenero di Bisaccia (CB) che, nell’ambito delle più ampie direttive del Comando Provinciale di Campobasso, continuano a svolgere un costante ed attento controllo del territorio ponendo la massima attenzione verso ogni fattispecie di reato, al fine di incrementare sia la sicurezza reale che il livello di percezione della stessa da parte dei cittadini.