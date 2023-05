Ricevimento nuziale… ma per festeggiare la separazione dalla moglie

Un ricevimento nuziale, ma per festeggiare non il matrimonio, bensì la sua fine e dunque la separazione dalla moglie. La singolare iniziativa arriva dall’Abruzzo e probabilmente si tratta del primo caso su scala nazionale.

«E’ un modo per ringraziare quanti in questi mesi mi sono stati vicini in questo difficile e burrascoso passaggio della mia vita. – ha spiegato il diretto interessato al quotidiano on line, “Il Germe” – Per me l’ottenimento del divorzio è una tappa importante quanto lo è stata quella del matrimonio. E poi, soprattutto, voglio con questa festa essere di incoraggiamento a quanti stanno vivendo quello che ho vissuto io e che, magari, a differenza mia non hanno avuto persone intorno con cui sfogarsi e confidarsi».

