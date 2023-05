“Piccole Glorie”, il ragazzo ucraino che canta l’inno di Mameli commuove il “Civitelle”

«Un pubblico numeroso, circa trecento persone sugli spalti del “Civitelle”, caloroso, sportivo ed entusiasta ha assistito, in una splendida giornata di sole, alla decima edizione del torneo regionale di calcio giovanile “PICCOLE GLORIE” categoria Pulcini misti. – spiegano dal settore giovanile dell’Agnonese – Otto le società partecipanti e precisamente: Agnonese Robur “A” e Agnonese Robur B” , Acli Campobasso, Virtus Vasto, Asd Olimpic Is , U.S. Villa S. Maria, Rangers Qualiano, A.S. Castrese (Na). Le otto squadre, raggruppate in due gironi, si sono incontrate fra di loro determinando una finalista nel primo girone e una nel secondo e precisamente Virtus e Olmpic. La finale è stata vinta dalla squadra della Virtus per per 4-0, una sfida avvincente. Le seconde due classificate, precisamente Olympia Robur A e Rangers, si sono confrontate per il terzo e quarto posto (3 – 0).

Al termine della manifestazione, prima della premiazione, il sindaco Daniele Saia ha voluto salutare i numerosi genitori presenti, la maggior parte provenienti da fuori regione, e ringraziare soprattutto i ragazzi per le belle prove di sport e di lealtà che hanno dato; la società Olympia e in particolare il responsabile del settore giovanile e vice presidente Fernando Sica e mister Brisotto.

Proprio Sica ha voluto ringraziato tutte le società provenienti da fuori regione che hanno aderito all’iniziativa, gli enti e sponsor che hanno dato il loro contributo.

Tutti i presidenti delle squadre sono stati premiati con una pergamena, un caciocavallo fatto artigianalmente e confetti simbolo dell’artigianato di Agnone. A premiare, oltre al sindaco, l’assessore Amalia Gennarelli, la neo eletta presidente della Pro Loco, Ilaria Di Somma, la segretaria della stessa associazione Sonia Iacovone, la presidente dei Donkey Annalisa Melloni, la direttrice della Banca cooperativa, cioè lo sponsor del torneo, Maria Assunta Petitti, e alcuni genitori, tra i quali Daniela Pannunzio, Emilia Porfilio e Marco Orlando.

Come miglior giocatore del torneo è stato premiato Luigi Brisotto dell’Olyimpya – Robur. Un dono anche alle ragazze che hanno preso parte all’evento sportivo, Mariangela Di Niro, Annamaria Cimmino e Serena Carfagna.

«Da mettere in rilievo – secondo la società – che durante l’inno nazionale un ragazzo ucraino, Denys Panasiuk, dell’Olympia, ha cantato insieme agli altri l’inno nazionale».