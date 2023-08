Riconoscimento a Ionna, Di Lucente attacca il sindaco Rosato: “Non mi ha invitato alla cerimonia”

Le chiavi di Vastogirardi all’oncologo Franco Ionna, Andrea Di Lucente accusa l’amministrazione comunale per il mancato invito alla cerimonia. Senza giri di parole, con un post su facebook, il neo assessore regionale punta il dito contro il sindaco Luigino Rosato. Già in passato tra i due si sono registrate roventi polemiche in merito alla conduzione amministrativa del paese.

“Sono profondamente felice per il mio caro amico Franco Ionna – scrive Di Lucente – . Medico di fama internazionale, ha ricevuto un riconoscimento dal suo paese di origine, Vastogirardi. In tanti mi hanno chiesto perché non ho partecipato all’iniziativa, vista anche la lunga e profonda amicizia che mi lega a Franco. A questo punto sono obbligato a spiegare. Il sindaco – sottolinea l’assessore regionale – non mi ha invitato all’evento, nonostante l’invito sia stato inoltrato a tutti, dal prefetto, ai sindaci, alle forze dell’ordine. Tutti tranne me. Avranno pensato di farmi un dispetto, visto il contrapposto schieramento politico. Non si sono resi conto che non si tratta affatto di una ripicca, ma di una vera e propria chiusura istituzionale che non fa bene al paese. Avere un esponente in Regione che possa tutelare gli interessi dell’area è importante e non succedeva da tempo. Aprire un dialogo istituzionale nell’interesse della comunità è cosa lungimirante. Evidentemente al Comune di Vastogirardi non hanno né lungimiranza né interesse per i cittadini. Così trasformano ogni occasione in un dispettuccio che nemmeno più all’asilo si fa. Eppure – conclude – esiste un protocollo per queste cerimonie, proprio per evitare scivoloni inutili. In Comune, invece, sono autoreferenziali e del garbo istituzionale non sanno nulla. Un vero peccato: è da questi dettagli che si comprende la sostanza delle persone”.