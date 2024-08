Rimessa e stalla in fiamme a Trivento, indagano i Carabinieri

Una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta ieri sera alle 22 circa in agro di Trivento per un incendio di una struttura rurale. Uno stabile su due livelli, al piano superiore un deposito paglia e fieno, al piano inferiore ricovero di animali che il titolare della struttura ha provveduto immediatamente a tirare fuori prima che sopraggiungesse il fuoco. Sul posto sono intervenute un’ autopompa e due autobotti per un totale di sette Vigili del Fuoco. Sul posto anche Carabinieri di Trivento e squadra tecnici Enel.

