Rinascita delle aree interne, il “caso” virtuoso di Castel del Giudice su RAI Isoradio

La storia di rinascita di Castel del Giudice (IS), simbolo di rigenerazione ambientale ed urbana delle aree interne dell’Appennino, sarà protagonista di Rai Isoradio nel programma “Le Casellanti” condotto da Sabrina Stilo. Ospite speciale sarà il sindaco Lino Gentile, delegato ANCI per le aree interne, che racconterà come il piccolo paese molisano stia invertendo la rotta dello spopolamento puntando su agricoltura biologica, apicoltura, turismo sostenibile ed esperienziale ed economie di comunità. La trasmissione andrà in onda martedì 1° giugno 2021 dalle 10 alle 10.30 sul canale radiofonico RAI ISORADIO (in modulazione di frequenza sui 102,3 MHz, sul multiplex RAI per la radio digitale, sui canali della TV del digitale terrestre, via satellite e sul sito www.isoradio.rai.it oppure tramite la app di Radio RAI).