Ringraziamento al personale della casa di riposo “Mons. Gasbarro” di Castiglione Messer Marino

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente nota.

A pochi giorni dalla dipartita di nostra madre, Maria Mastrangelo, sentiamo il dovere di rivolgere a tutto il personale della casa di riposo “Mons. Vincenzo Gasbarro” di Castiglione Messer Marino un profondo ringraziamento per la professionalità, la competenza e l’umanità dimostrate nei suoi confronti durante la sua breve permanenza nella struttura.

Grazie al parroco, don Vincenzo, a don Giovanni, ai responsabili, a tutto il personale e alle suore della casa di riposo per le cure premurose e l’affetto sincero di cui siete stati capaci. Standole vicino, l’avete fatta sentire amata e anche con una semplice carezza o con una parola buona siete riusciti a donarle quell’amorevolezza che certo non dimenticheremo. Le siete stati vicini come una grande famiglia, confortandola, avendone cura fisicamente e moralmente e facendole trascorrere questi ultimi mesi della sua vita terrena nel migliore dei modi possibili. Il nostro pensiero e la nostra profonda riconoscenza vanno alla professionalità dimostrata, ma soprattutto all’approccio caritatevole che hanno caratterizzato ogni vostro gesto, ogni vostro sorriso e ogni istante delle lunghe giornate e nottate trascorse presso la struttura. Sapevamo che mamma sarebbe stata in buone mani e che avreste tutti contribuito a donarle serenità, nonostante gli affanni, fino agli ultimi istanti di vita.

«Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli […], l’avete fatto a me».

I familiari di Maria Mastrangelo