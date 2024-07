Incidente stradale sul tratto Vastese della A14, feriti estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale sull’A14 al km 460+100 direzione sud in territorio di Petacciato. Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di Termoli e l’altra dal distaccamento di Lanciano (CH).

Le squadre di Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre i feriti dall’abitacolo del veicolo. Due le persone ferite e prese in cura dal personale 118 della Valtrigno di Vasto per essere trasportate al vicino ospedale di Termoli. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale di Vasto per quanto di loro competenza.