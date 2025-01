Rintocchi molisani nel Salone degli Aviatori di Napoli, la fonderia Marinelli porta la Campana della Pace

La “Campana della Pace”, realizzata dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, suonerà oggi, 24 gennaio, nel “Salone degli Aviatori” del Comando dell’Aeronautica Militare di Capodichino “Ugo Niutta” a Napoli. L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Rosa Bianca” e avrà inizio alle ore 9, coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori in una giornata di riflessione sulla convivenza pacifica tra i popoli.

La consegna della campana avverrà intorno a mezzogiorno e sarà un momento significativo per l’evento. Saranno presenti anche artisti e musicisti, tra cui la cantante Deja Lu e il violinista Ciro Formisano, che contribuiranno all’atmosfera festiva.

Inoltre, ci sarà una mostra pittorica del maestro Cuturier Germano Reale e le dolcezze del maître chocolatier Ernst Knam, noto Chef Ambassador per Expo 2015. La Campana della Pace rappresenta un simbolo di unità e speranza, incarna il messaggio di pace che la Pontificia Fonderia Marinelli ha sempre promosso attraverso le sue opere. La fonderia, attiva da secoli, è rinomata per la sua tradizione artigianale nella creazione di campane che risuonano in tutto il mondo, portando messaggi di fede e speranza.