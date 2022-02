Ripristinato il pannello elettrico, tornano internet e Tv. La sindaca: «Nessun ritardo»

Quasi due settimane di attesa, ma alla fine la “normalità” telematica è stata ripristinata a San Pietro Avellana. Probabilmente a causa di un fulmine che ha incenerito un pannello elettrico in località Costa, per giorni i cittadini del piccolo centro montano dell’Alto Molise sono rimasti senza internet e senza poter vedere i canali Mediaset in televisione. «I canali Mediaset sono stati ripristinati non senza difficoltà. – ha spiegato la sindaca Simona De Caprio – In ogni caso l’amministrazione comunale si è attivata da subito per far sì che i tecnici dell’Enel e della Mediaset intervenissero per sistemare gli impianti e risolvere il problema nel minor tempo possibile».

Il riferimento della sindaca è alle polemiche che sono circolate in paese circa i ritardi registrati proprio nel ripristino del servizio. Perché passi la mancata visione dei canali tv Mediaset, ma restare quasi due settimane senza internet rappresenta, nel 2022, una sorta di inaccettabile taglio dal mondo che non fa che acuire l’isolamento dei piccoli centri montani. Pare infatti che il guasto al pannello elettrico, o meglio la sua distruzione a causa di un corto circuito innescato da un fulmine con buona approssimazione, sia stato segnalato dopo giorni dal blackout e da privati cittadini. In sostanza il Comune, l’amministrazione guidata dalla De Caprio non si era accorta del problema o non lo aveva ritenuto di propria pertinenza.

Alla segnalazione dei residenti, infatti, l’operatore avrebbe riferito che il guasto non era stato ancora segnalato. Da quel momento si è messa in moto la macchina di intervento che ha portato alla soluzione del problema, ma solo dopo quasi due settimane di stop. Polemiche bollate come sterili e pregiudizievoli dalla sindaca De Caprio, che in chiusura aggiunge: «Sulla questione non servono attacchi provenienti da persone che continuano a fare sempre polemica. Per noi contano i fatti, le polemiche se le porta il vento».